Jogadores do Fluminense comemoram a classificação para a final da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/10/2023 16:49

O futebol carioca está representado por Botafogo, Flamengo e Fluminense no ranking dos 30 melhores clubes do futebol mundial, de acordo com a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol ( IFFHS ). O

O Flamengo continua como melhor brasileiro e sul-americano no ranking, mas perdeu três posições devido aos resultados recentes ruins. Agora está em sexto lugar, atrás dos ingleses e de Real Madrid (2º), Inter de Milão (3º), Porto (4º) e Al-Ahly, do Egito (5º).



Finalista da Libertadores, o Fluminense ganhou 14 posições e está na 21ª, logo atrás de Arsenal e à frente do Internacional.



E o Botafogo, líder do Brasileirão, mas que viveu período de turbulência no último mês, fecha o top-30 com o 30º lugar, 10 posições a mais do que na última vez em que o ranking foi divulgado, em junho.



O Vasco não entrou na lista apresentada pela IFFHS dos 400 melhores clubes. Foram considerados os resultados entre outubro de 2022 e setembro de 2023, dando peso de importância às partidas de acordo com o nível de competição que o clube disputa.

Confira o Top-30 do ranking de clubes da IFFHS



1 - Manchester City (Inglaterra) - 304 pontos

2 - Real Madrid (Espanha) - 291 pontos

3 - Inter de Milão (Itália) - 254 pontos

4 - Porto (Portugal) - 249 pontos

5 - Al Ahly (Egito) - 248,5 pontos

6 - Flamengo (Brasil) - 234 pontos

7 - Manchester United (Inglaterra) - 214 pontos

8 - Palmeiras (Brasil) - 213 pontos

9 - Fiorentina (Itália) - 211,5 pontos

10 - Napoli (Itália) - 211 pontos

10 - RB Leipzig (Alemanha) - 211 pontos

12 - PSV Eindhoven (Holanda) - 210,5 pontos

13 - Fortaleza (Brasil) - 207 pontos

14 - Bayern de Munique (Alemanha) - 203 pontos

15 - São Paulo (Brasil) - 200 pontos

16 - Benfica (Portugal) - 197 pontos

17 - Fenerbahce (Turquia) - 196,5 pontos

18 - Juventus (Itália) - 194 pontos

19 - Roma (Itália) - 192,5 pontos

20 - Arsenal (Inglaterra) - 190 pontos

21 - Fluminense (Brasil) - 189 pontos

22 - Internacional (Brasil) - 188 pontos

23 - Barcelona (Espanha) - 187 pontos

24 - Union Saint-Gilloise (Bélgica) - 186 pontos

24 - Feyenoord (Holanda) - 186 pontos

26 - Milan (Itália) - 181 pontos

27 - West Ham (Inglaterra) - 180,5 pontos

28 - Sevilla (Espanha) - 177,5 pontos

29 - Sporting (Portugal) - 177 pontos

30 - Botafogo (Brasil) - 176 pontos