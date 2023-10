Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA - Divulgação/FIA

Publicado 11/10/2023 16:26

a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou a proposta da Andretti Formula Racing que tenta ingressar na Fórmula 1. Agora, a equipe norte-americana precisa passar por um último processo com a Formula One Management (FOM), responsável pela gestão da categoria. Nesse sentido, o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, revelou que é favorável a entrada de mais uma equipe no grid. Catar - Na segunda feira da semana passada, 2,. Agora, a equipe norte-americana precisa passar por um último processo com a Formula One Management (FOM), responsável pela gestão da categoria. Nesse sentido, o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, revelou que é favorável a entrada de mais uma equipe no grid.

"Dizer não para um time que foi aprovado pela FIA... É bem difícil dizer não. Você pode me chamar de otimista, sou sempre otimista. Acho que sim (será aceito)", disse Sulayem que completou ao dizer ser favorável o preenchimento das 12 vagas para escuderias na F1.

"A FIA deveria estar pedindo, implorando a fabricantes que entrassem. Não deveríamos simplesmente dizer não a elas. Se você pergunta qual é o meu sonho, seria preencher as 12 (vagas) e ter um time dos Estados Unidos de uma construtora, uma fabricante de unidades de potência e um piloto de lá dirigindo. E então ir à China talvez, pedir pela mesma coisa e fazer", afirmou.

Por fim, Mohammed Ben Sulayem criticou o número excessivo de corridas durante a temporada da Fórmula 1. Só nessa temporada serão 22 provas e para o ano que vem são planejadas 24.

"Os circuitos têm que ter garagens suficientes e espaço para 12 equipes. Acho que o número de corridas é muito alto, em vez do número de equipes. Precisamos de mais equipes e menos corridas. Os times estão olhado para o pedaço de bolo (divisão financeira) deles. Eu entendo as preocupações deles, mas as nossas são distintas", finalizou.