Gündogan - AFP

GündoganAFP

Publicado 27/10/2023 10:30 | Atualizado 27/10/2023 10:30

Rio - Dias antes do clássico entre Real Madrid e Barcelona, o atacante Vini Jr, de 23 anos, vem sendo alvo de comentários do clube catalão. Um dos destaques do Barça, Ilkay Gündogan, negou qualquer incômodo com o estilo do brasileiro. Porém, o alemão fez a suposição que o atacante seja motivado por vaias de rivais.

"Alguns podem interpretar as ações de Vinicius como provocação, mas para mim não são. Obviamente, ele já sabe que se fizer essas coisas, vão vaiá-lo. Mas talvez ele goste de ser vaiado, não sei", afirmou ao "Esport3".

Campeão da Liga dos Campeões pelo Manchester City, o alemão irá experimentar pela primeira vez um Superclássico na Espanha. Gündogan rejeitou que individualmente ele poderá mudar a forma de atuar do Barcelona.

"Com a minha experiência, também é meu dever garantir que eles saibam manter a calma. Não vim para cá brilhar sozinho nem para ser uma super estrela. Vim para ajudar o time a ter sucesso e ajudar os companheiros a serem melhores", disse.