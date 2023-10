Neuer voltou a treinar com os companheiros em setembro e será titular do Bayern de Munique novamente - Christof Stache/ AFP

Neuer voltou a treinar com os companheiros em setembro e será titular do Bayern de Munique novamenteChristof Stache/ AFP

Publicado 27/10/2023 11:36

Quase 11 meses após sofrer uma fratura na perna direita, o goleiro Manuel Neuer voltará aos gramados no sábado (28), em jogo do Campeonato Alemão. O experiente jogador será o titular do Bayern de Munique na partida contra o Darmstadt, na Allianz Arena, segundo Thomas Tuchel.

O treinador fez o anúncio nesta sexta-feira, com apenas uma ressalva: "(Jogará) se nada acontecer durante o treino". Tuchel disse apostar na rápida readaptação de Neuer.



"Tenho certeza de que ele vai adquirir muito rapidamente o ritmo de jogo e logo estará em seu melhor."



Neuer não entra no gramado desde o dia 1º de dezembro do ano passado, quando defendeu a seleção alemã na última partida da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O time foi eliminado de forma precoce na competição.



Uma semana depois da dura queda da Alemanha, Neuer sofreu um acidente de esqui na parte final do recesso do futebol europeu, que paralisara a temporada de clubes para a disputa da Copa do Mundo. A grave fratura na perna direita exigiu a realização de uma cirurgia logo na sequência do acidente.



Desde então, Neuer vinha enfrentando um longo processo de recuperação. Aos 37 anos, ele voltou a treinar com os companheiros de time somente no fim de setembro, há um mês.



Enquanto o goleiro titular esteve ausente, o gol do Bayern foi defendido pelo suíço Yann Sommer, contratado especialmente para substituir Neuer, mas que deixou o clube na última janela de transferências. Desde então, Sven Ulreich vinha sendo o titular da posição.