Tiago Costa, preparador físico do sub-20 - Reprodução / Madureira

Publicado 27/10/2023 12:16

Rio - O ano ainda não acabou, mas o Madureira já está sonhando com 2024. No próximo dia 6 de novembro, o clube do subúrbio do Rio de Janeiro inicia sua preparação para a Copinha, competição que abre as portas aos jovens talentos do futebol brasileiro. Segundo Tiago Costa, preparador físico do sub-20 do clube, há grandes expectativas para um feito inédito na edição

“Vejo uma equipe que se destaca pela força individual de seus jogadores e, ainda mais importante, pela maturidade coletiva que demonstra. Nossa principal meta é garantir nossa classificação na fase de grupos, algo que o Madureira nunca conseguiu em toda a sua história na Copinha. No ano passado, infelizmente, devido a problemas de saúde, nossa equipe não conseguiu a classificação”, comentou o preparador.

Relacionado diretamente a parte física dos atletas, o profissional deu detalhes de como será a preparação dos jogadores até para a disputa da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro do ano que vem.

"Teremos oito semanas dedicadas à preparação, focando intensamente em todas as componentes físicas essenciais para o futebol. Isso inclui o desenvolvimento da resistência aeróbica e anaeróbica, o fortalecimento muscular, a potência, a velocidade, entre outros aspectos cruciais. Cada etapa do planejamento está alinhada com as exigências da competição. Esta é uma disputa que não permite muito tempo de descanso, com apenas dois dias de intervalo entre uma partida e outra", explicou Tiago.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, carinhosamente conhecida como "Copinha", ostenta o título de ser a competição mais grandiosa e enraizada no cenário das categorias de base no Brasil. Poderão participar da Copinha 2024 os atletas nascidos em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Os jogadores devem estar registrados no BID (Boletim Informativo Diário) até o dia 6 de outubro.