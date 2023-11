Bellingham é destaque do Real Madrid na temporada - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 06/11/2023 12:08

Jude Bellingham pode desfalcar o Real Madrid no duelo com o Braga, de Portugal, às 17h de quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Conforme informado pela imprensa espanhola, exames médicos realizados na manhã desta segunda (6) constataram uma luxação no ombro esquerdo da maior sensação do futebol mundial no momento.



O Real, por sua vez, comunicou apenas que o meio-campista não foi ao gramado com os demais companheiros no treino deste início de semana e "trabalhou no interior das instalações".



O jogador britânico se machucou durante o empate sem gols com o Rayo Vallecano, no domingo, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos dez minutos da partida, ele caiu após uma dividida, com dores no ombro. Após ser atendido, continuou em campo com uma proteção no local e jogou até o apito final, sem conseguir ajudar a equipe a sair de campo com a vitória.



Embora não tenha sido considerada grave, a luxação pode tirar Bellingham do duelo de quarta-feira porque representa um risco para a sequência dele na temporada. Contratado pelo Real Madrid na última janela de transferências, após se destacar por Borussia Dortmund e seleção inglesa, o jovem atleta de 20 anos já tem 13 gols e três assistências em 14 jogos.



Na Liga dos Campeões, Bellingham marcou gols nos três jogos disputados pelo Real Madrid até aqui, contra Union Berlin (1 a 0), Napoli (3 a 2) e Braga (2 a 1). Todos terminaram em vitória para o lado espanhol, por isso a equipe comandada por Carlo Ancelotti lidera o Grupo C, com nove pontos.