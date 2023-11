Pep Guardiola é o técnico do Manchester City - Foto: AFP

Pep Guardiola é o técnico do Manchester CityFoto: AFP

Publicado 06/11/2023 14:18

Rio - Atual campeão inglês e da Liga dos Campeões, o Manchester City ainda não está focado no Mundial de Clubes de 2023. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (6), o técnico Pep Guardiola admitiu que não assistiu a final da Libertadores, conquistada pelo Fluminense, no último sábado (4), sobre o Boca Juniors, da Argentina, na prorrogação, no Maracanã.

"Não, não vi nada da final. Nós nunca ganhamos antes (o Mundial de Clubes), claro, já que para participar você precisa ganhar uma Liga dos Campeões, e nós acabamos de vencer a primeira. Os jogadores estarão prontos, mas são duas partidas. Nós vamos disputar, vamos nos preparar até lá, e é um sonho para a gente. Eu sei disso porque os jogadores falam sobre isso às vezes no vestiário", disse.

"É a chance deles de acrescentar um título com ainda mais prestígio para a carreira deles. Eu já participei do Mundial três vezes, e as pessoas só falam da final, mas o primeiro jogo é complicado, sofri com o Barcelona duas vezes. E nas finais, uma foi contra o Estudiantes, tivemos que fazer um gol e levar para a prorrogação. Já na outra foi contra o Santos e jogamos melhor", completou.

Fluminense e Manchester City, da Inglaterra, só podem se enfrentar no Mundial de Clubes numa possível final. Já garantido na semifinal, o Tricolor aguarda o vencedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e o vencedor do confronto entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Auckland City, da Nova Zelândia. A estreia tricolor será no dia 18 de dezembro.

Já o Manchester City aguarda o vencedor do jogo entre León, do México, e Urawa Red Diamonds, do Japão, nas quartas de final. A estreia do atual campeão europeu acontece no dia 19 de dezembro. A final será realizada no dia 22, no Estádio Rei Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita.