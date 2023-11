Diniz pega Colômbia e Argentina - Mauro Pimentel/AFP

Diniz pega Colômbia e ArgentinaMauro Pimentel/AFP

Publicado 06/11/2023 14:16

Rio - Dois dias após conquistar a Libertadores pelo Fluminense, o treinador Fernando Diniz anunciou a lista dos convocados da seleção brasileira para os últimos dois compromissos do ano. O técnico voltou a chamar André e Nino, que fazem parte do elenco tricolor, o goleiro do Botafogo, Lucas Perri, e a grande surpresa foi a convocação de Endrick, de 17 anos, jovem atacante do Palmeiras.

"O que eu vivi como treinador do Fluminense não é uma coisa que eu misturo aqui. O que mais me motiva é poder disputar um clássico dessa envergadura, um dos maiores clássicos do mundo, Brasil x Argentina é uma rivalidade histórica muito grande. Estou muito motivado para este jogo, espero fazer jus, junto com a equipe, de proporcionar uma grande partida e trazer alegria para os brasileiros", afirmou.





A convocação desta segunda foi a terceira de Diniz, que tem contrato com a seleção até junho de 2024, quando a CBF espera substituí-lo por Carlo Ancelotti, hoje treinador do Real Madrid. Embora Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, tenha garantido a conclusão de tal movimentação, o técnico italiano passou os últimos meses se esquivando do assunto. Sob o comando de Diniz, que comanda o Fluminense paralelamente, o Brasil tem duas vitórias, um empate e uma derrota.

O Brasil vem de dois resultados negativos nas Eliminatórias (empate com a Venezuela e derrota para o Uruguai). Precisando se recuperar, a seleção brasileira vai encarar a Colômbia, no próximo dia 16, em Bogotá, e a Argentina, no Maracanã, no próximo dia 21.

GOLEIROS



Alisson - Liverpool (ING)



Lucas Perri - Botafogo



Ederson - Manchester City (ING)

DEFENSORES

Bremer - Juventus (ITA)



Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)



Marquinhos - PSG (FRA)



Nino - (Fluminense)

Emerson Royal - Tottenham (ING)



Carlos Augusto - Inter de Milão (ITA)



Renan Lodi - Olympique de Marselha (FRA)

MEIAS

André - Fluminense



Bruno Guimarães - Newcastle United (ING)



Douglas Luíz - Aston Villa (ING)



Joelinton - Newcastle (ING)



Raphael Veiga - Palmeiras



Rodrygo - Real Madrid (ESP)

ATACANTES

Endrick - Palmeiras



Gabriel Jesus - Arsenal (ING)



Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)



João Pedro - Brighton (ING)



Paulinho - Atlético-MG



Pepê - Porto (POR)



Raphinha - Barcelona (ESP)



Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)