Everton atuando pelo Flamengo em 2015 - Divulgação

Publicado 15/11/2023 12:47

Rio - As duas mulheres que denunciaram o atacante Everton, ex-Flamengo, por importunação sexual e lesão corporal , estão em "estado de choque". Foi o que revelou o advogado Erico Bento da Cunha Claro, que representa as vítimas. Segundo ele, as mulheres faziam parte do mesmo ciclo de amizades do jogador.

"As vítimas estavam em estado de choque. É um caso gravíssimo. Agora, a gente aguarda a conclusão do inquérito policial, que é a quem cabe a investigação", disse Erico à TV Globo.

"Ele fala que confundiu ela com a esposa, mas o vídeo é bem claro. A esposa está na frente dele. Após essa importunação, houve discussão fora da residência, onde houve uma agressão por parte do Everton e as duas irmãs ficaram feridas, com lesões. Elas tentaram dialogar com ele, perguntar o por quê de tudo isso e ele não falava nada", completou.

Acusação

Everton foi acusado por duas mulheres, que são irmãs, de ter passado a mão nas nádegas delas quando estavam dentro de uma piscina, durante um churrasco no fim de semana. Ao ser confrontado, ele ainda teria agredido as vítimas. Um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia de Paulínia (SP) e a Polícia Civil investiga o caso.

Imagens do churrasco obtidas pela TV Globo mostram dez pessoas, entre homens e mulheres, dentro da piscina. Em determinado momento, é possível ver que Everton chega perto de uma das mulheres, que está de costas, e encosta nela, que logo se vira e o confronta.

Aos 34 anos, Everton defende atualmente a Ponte Preta, mas vive uma fase ruim e não entra em campo desde o dia 9 de setembro. Além do Flamengo, ele defendeu também as cores de Botafogo, Grêmio e São Paulo.