Publicado 15/11/2023 11:45

Rio - A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) agendou a data do conselho arbitral que definirá o regulamento e a tabela do Campeonato Carioca de 2024. A reunião acontecerá no dia 27 de novembro, na sede da entidade, no bairro do Maracanã, a partir das 15h.

Na arbitral, estarão presentes os representantes dos 12 clubes que disputaram essa edição do estadual. A princípio, não há nenhuma indicação de que haverá uma grande mudança do regulamento do Campeonato Carioca, mas a reunião também servirá para definir a tabela e as datas dos confrontos entre as equipes.

O Campeonato Carioca deve seguir com os mesmos moldes dos anos anteriores: partidas em turno único na Taça Guanabara, todos contra todos e em pontos corridos. Os quatro melhores da tabela garantem suas vagas para às semifinais. No mata-mata, jogos de ida e volta, incluindo a final.



A Taça Rio também deve continuar para a próxima edição do Campeonato Carioca. Antes tida como o segundo turno das edições passadas do estadual, a competição servirá como uma disputa entre o quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado da classificação da Taça Guanabara.

Além de contar com a presença dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca 2024 contará com a estreia do Sampaio Corrêa, de Saquarema. O clube, fundado em 2006, conquistou a Série A2 do estadual de 2023 e ocupará o lugar do Resende, rebaixado para a segunda divisão.