Bromley vai contratar analisa com base no desempenho em jogo de gestão de futebolDivulgação/Bromley FC

Publicado 15/11/2023 19:57

Rio - O Bromley, da quinta divisão da Inglaterra, vai inovar para contratar analistas. O clube inglês divulgou nas redes sociais que realizará processo seletivo para contratar um novo analista tático e terá como critério de avaliação o desempenho no "Football Manager 2024", famoso jogo eletrônico de gestão de futebol.

Para participar do processo, o candidato precisa alcançar um objetivo no jogo (ganhar uma liga nacional) e enviar um vídeo de um minuto se apresentando. A iniciativa é uma parceria do clube com Xbox, empresa de videogame que também possui direitos sobre o "Football Manager 2024" em sua plataforma.

O salário mensal pode chegar a R$ 12 mil por mês. O escolhido terá acesso a total à comissão técnica do Bromley durante atemporada 2023/24, e terá a função de avaliar a performance do time e dos jogadores com entrega de relatórios de desempenho.

Atualmente o Bromley disputa a quinta divisão do futebol inglês, que possui uma mistura de equipes profissionais e semi-amadoras. O clube ocupa, no momento, a quarta colocação e luta para garantir vaga nos playoffs, que classifica uma equipe para a quarta divisão.

O sistema de ligas do futebol inglês

O sistema de ligas de futebol da Inglaterra abrange todo o Reino Unido e possui quatro divisões, sendo a Premier League a principal. Já a English Football League (Liga de Futebol Inglesa) reúne as outras três divisões e representa 72 equipes, além de organizar a Copa da Liga Inglesa.

Já a National League (Liga Nacional) organiza as competições a partir da quinta divisão e conta com uma mistura de clubes com gestões profissionais, semi-amadoras e amadoras. Na quinta divisão, por exemplo, sobem duas equipes: o melhor geral e uma outra via playoffs (uma disputa entre o 2º e o 7º colocado).

Recentemente, um caso de sucesso foi o Wrexham, de País de Gales. Um dos clubes mais antigos do mundo, eles foram comprados pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, e conseguiram entrar no sistema da English Football. Atualmente brigam pelo acesso para a terceira divisão inglesa.

O acesso para o English Football League (EFL) é importante principalmente pelo lado financeiro. Os clubes recebem aporte da EFL por conta de direitos de transmissão e outros benefícios. Já na National League, é um investimento praticamente sem ajuda da liga, algo que pode ser prejudicial se não conseguir o acesso.