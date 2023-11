Lionel Messi em treinamento pela seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Publicado 15/11/2023 16:19

O treinador da Argentina, Lionel Scaloni, garantiu que o condicionamento físico de Lionel Messi não preocupa para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo o técnico da atual campeã do mundo, apesar dele não jogar uma partida há 25 dias, o astro do Inter Miami está em plenas condições de jogo.

"Messi está bem, vem bem. Além de ter disputado uma partida nos últimos 25 dias, tem treinado normalmente. Está em condições e bem", afirmou Scaloni em entrevista coletiva nesta quarta.

Lionel Messi fez sua última partida no dia 21 de outubro, quando entrou em campo com a seleção argentina para enfrentar o Charlotte FC, pela MLS. Após ficar de fora dos play-offs do campeonato estadunidense, o camisa 10 do Inter Miami não entrou em campo desde então.

Entretanto, mesmo após quase um mês longe dos gramados, Messi deve iniciar com titular nas partidas contra o Uruguai, na próxima quinta-feira (16), na La Bombonera, e contra o Brasil, na próxima terça-feira (21), no Maracanã. Ao comentar a dificuldade dos dois confrontos, Scaloni mostrou confiança.

"Esta seleção já mostrou que está à altura de jogar contra qualquer rival. Aí você pode vencer ou não. Estaremos à altura, estamos prontos para competir. Depois há rivais que são chamados de grandes, muito históricos", concluiu o treinador.

Líder das Eliminatórias, com 100% de aproveitamento em quatro partidas disputadas, a Argentina está na frente de Uruguai e Brasil, respectivos segundo e terceiro colocados, por cinco pontos. A seleção brasileira também entrará em campo na próxima quinta-feira (16), mas contra a Colômbia, no Estádio Metropolitano de Barranquilla.