Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024 - OLI SCARFF/AFP

Publicado 15/11/2023 18:25

Rio - O sonho do Fluminense em repatriar Thiago Silva pode ser adiado outra vez. O Chelsea, da Inglaterra, já estaria se movimentando para evitar perder o zagueiro brasileiro de graça em junho de 2024 e deve propor uma renovação contratual, de acordo com informações do jornal britânico "Daily Mirror".

Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024. O jogador, de 39 anos, é o mais experiente do elenco do clube inglês e é considerado um "líder" no vestiário. Segundo a matéria publicada pelo jornal britânico, os ingleses apostam no desejo da família como trunfo pela permanência do brasileiro.

A família de Thiago Silva está adaptada na Inglaterra. Os filhos do zagueiro, por exemplo, atuam na base do Chelsea. O Fluminense, por outro lado, sonha com o retorno do jogador e aposta em fazer algo semelhante com o que foi feito com o Marcelo, que antecipou a saída do Olympiacos, da Grécia.

No ano passado, o Fluminense acertou o retorno de Marcelo antes do prazo acordado inicialmente. O lateral desejava retornar para o Brasil no meio do ano, mas foi convencido em rescindir o contrato com o clube grego e estreou antes da final do Carioca, sendo fundamental nas conquistas do estadual e Libertadores.

Marcelo tinha uma situação semelhante a de Thiago Silva. Além de contrato até o meio do ano, o lateral também tinha que resolver a questão do filho mais velho, Enzo, que atua na base do Real Madrid. O primogênito ficou na capital espanhola, enquanto a família se mudou para o Brasil.

Thiago Silva defendeu o Fluminense entre 2006 e 2008, quando se transferiu para o Milan, da Itália. No futebol europeu também teve passagem pelo Paris Saint-Germain, da França, entre 2012 e 2020. Ele defende o Chelsea desde 2020 e tem contrato até junho de 2024.