Lithierry Nascimento é torcedor do Liverpool e fã de Salah - Lithierry Nascimento / Arquivo Pessoal

Publicado 15/11/2023 20:30 | Atualizado 15/11/2023 20:54

Rio - Um torcedor do Liverpool em Caruaru, em Pernambuco, surpreendeu com uma homenagem inusitada. Lithierry Nascimento registrou o filho recém nascido com o nome de Salah, craque egípcio do clube inglês. Gael Salah Souza do Nascimento nasceu no dia 27 de outubro, às 17h11, com 3,62 kg e com 50 cm.

Lithierry Nascimento é fã do Liverpool desde o "Milagre de Istambul", em 2005, quando o clube conquistou a Liga dos Campeões da Europa com uma virada inesquecível contra o Milan, da Itália. O plano era batizar o filho com o nome de "Roberto Salah", homenageando também o brasileiro Firmino, mas a ideia foi vetada.

"Sempre brinquei com os amigos de homenagear o trio de ataque do Liverpool, na época Mané, Firmino e Salah. Até que um dia, falando com minha esposa, disse que a brincadeira tinha um fundo de verdade. Caso fosse um menino, gostaria que o nome fosse Roberto Salah", disse ao "ge".

"Ela sempre falou que eu só poderia escolher um nome, o outro seria ela. Então ficou Salah, que ainda está no clube e é, sem sombra de dúvida, uma lenda não só do Liverpool, mas do futebol africano e mundial", completou Lithierry.