Publicado 15/11/2023 17:07

Rio - Uma tragédia marcou o campeonato municipal de futsal de Soledade, cidade no norte do Rio Grande do Sul. O jogador Guilherme Carvalho Castaman, de apenas 18 anos, morreu ao passar mal durante uma partida do torneio, na noite da última terça-feira (15).

As imagens do mal-estar do rapaz, que são fortes, foram registradas por uma rádio local que transmitia a partida. Nelas, é possível ver Guilherme cobrar um lateral e, em seguida, sentar no banco de reservas, antes de cair. A partida foi interrompida imediatamente para atendimento ao jovem.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Soledade, Guilherme começou a convulsionar logo após a queda. Ele foi atendido ainda no local por uma equipe médica da prefeitura e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Veja a nota da prefeitura:

"É com profundo pesar que lamentamos o trágico falecimento do atleta Guilherme Carvalho Castaman, que prematuramente foi vítima de mal súbito.



Rogamos a Deus que traga força e amparo aos familiares para enfrentar este momento difícil e triste. Ficam as boas lembranças desse jovem atleta, que trouxe tanta alegria a todos que tiveram a sorte de conviver ao seu lado.



O Esporte Soledadense está de luto!"