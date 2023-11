Anderson Daronco - Luciano Belford/Agência O Dia

Anderson Daronco Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 15/11/2023 20:59

Rio - A International Board (IFAB), órgão responsável pela manutenção e alteração das regras do futebol, avalia uma nova determinação para diminuir a agressividade dos jogadores com os árbitros. A ideia é implementar uma expulsão temporária por cerca de 10 minutos, segundo o jornal "The Times".

O tema será abordado em reuniões da IFAB, que estaria tentando encontrar soluções para preservar os juízes. A expulsão temporária seria em casos que o árbitro considerasse que um jogador passou do tom na reclamação por uma decisão.

A medida já teria sido testada em competições de base na Inglaterra desde 2019 e teria agradado. A IFAB tem preocupação de que a função de árbitro fique desprestigiada no futebol, já que principalmente os árbitros mais novos já relataram sofrer de ansiedade por medo.

Além dessa medida de expulsão temporária, a IFAB também avalia implementar outra regra para evitar que jogadores cerquem os árbitros no caminho para a consulta no vídeo. A ideia é permitir que apenas os capitães conversem com o juiz, algo semelhante com o que acontece no rúgbi.