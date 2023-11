Goodison Park, estádio do Everton, da Inglaterra - AFP

Publicado 28/11/2023 15:27

Dona da SAF do Vasco, a 777 Partners anunciou há cerca de dois meses atrás um acordo de compra do Everton, da Inglaterra. Entretanto, em novembro, o clube ainda não possui o dinheiro para efetuar a transação e procura levantar capital para concluiu a negociação. As informações são da "Forbes".

Caso a 777 Partners não consiga arrecadar o dinheiro, a negociação com os "Toffees" pode ser cancelada. De acordo com a imprensa britânica, o valor que a empresa teria acordado com o Everton seria de 550 milhões de libras (R$ 3,3 bilhões) para adquirir 94,1% da participação do clube.

Para comprar o Everton, a 777 Partners fez contatos para incluir os empresários Andy Bell e George Downing na transação, mas ambos negaram o convite. A dupla teria cerca de 101 milhões de dólares (R$ 490 milhões) em empréstimos devidos a eles como parte do projeto de construção do novo estádio do clube, em Bramley-Moore Dock.

Caso consiga arrecadar o dinheiro necessário, a compra do Everton ainda deverá ser aprovada pela Premier League, pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) e pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), órgão regulador do Reino Unido.