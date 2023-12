Nesta temporada, Antony ainda não participou diretamente de nenhum gol do Manchester United - AFP

Nesta temporada, Antony ainda não participou diretamente de nenhum gol do Manchester UnitedAFP

Publicado 06/12/2023 11:24

Inglaterra - O atacante brasileiro Antony contestou a forma que tem sido julgado por suas atuações com a camisa do Manchester United, ao mesmo tempo em que lida com acusações de agressão contra a ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres.

"Vejo críticas vindas de ex-jogadores do clube e de outras pessoas na imprensa, que expressam suas opiniões sem racionalidade e influenciam milhares de jogadores, até quando não jogo. Nunca os vi fazendo uma crítica construtiva, que me ajude a me tornar um profissional melhor", declarou o brasileiro, em entrevista ao canal 'The United Stand'.

"Nenhum deles nunca me mandou uma mensagem para saber como estou me sentindo, especialmente durante este período de turbulência que estou passando. O tribunal digital está arruinando vidas, contextos são deixados de lado, e a verdade não importa mais", completou.

Antony foi reintegrado ao elenco em setembro, após passar três semanas afastado devido às acusações de agressão. Ele tem declarado inocência no caso.



Nesta temporada, o brasileiro entrou em campo 14 vezes e ainda não participou de gols do United. Antony é figura de confiança do técnico Erik ten Hag, que tem sido alvo de críticas pela má fase do time. De acordo com a imprensa britânica, parte do elenco está insatisfeito com o trabalho do holandês. Os veículos que noticiaram a insatisfação foram proibidos de acompanhar a coletiva de imprensa do treinador na última terça-feira (5).

"A temporada não é tão boa quanto gostaríamos, estamos instáveis. Mas perdemos muitos jogadores lesionados, peças fundamentais no xadrez do Erik ten Hag. Com a volta de parte do elenco, vamos melhorar, e os resultados melhorarão", ponderou Antony.

O Manchester United é o sétimo colocado no Campeonato Inglês, com 24 pontos em 14 rodadas. Já na Liga dos Campeões, é o lanterna do Grupo A, com quatro somados em cinco jogos. O próximo compromisso da equipe de Erik Ten Hag será contra o Chelsea, nesta quarta-feira (6), às 17h15 (de Brasília).