Mais de 5 mil atletas participaram da etapa de Copacabana do RRMLucas Vatto

Publicado 11/12/2023 10:42

Rio - A praia de Copacabana foi tomada por um mar de gente e por um astral sem igual neste final de semana. O Rei e Rainha do Mar encerrou sua temporada 2023 de maneira emblemática: 5.200 atletas participaram da maior etapa da história do evento. Os resultados oficiais de todas as provas estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br.

Pela primeira vez em 14 anos de trajetória, o Rei e Rainha do Mar foi realizado em dois dias, no sábado e domingo, reunindo atletas amadores, em sua grande maioria, e também profissionais. Foram mais de 20 estados brasileiros representados na etapa, de todas as regiões do país, além de participantes de mais sete países: Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Portugal, México e Argentina.

Com patrocínio da Águas do Rio, a edição 2023 em Copacabana proporcionou uma experiência inesquecível para diversas famílias, que puderam participar de provas diferentes e também unidas. E esse foi o caso dos Pedroza. No sábado, dia 9, pai e filhos formaram equipe para mais uma novidade do Rei e Rainha do Mar, a Super 3, e nadaram na estreia da prova de revezamento, entre dezenas de trios.

"Foi incrível a experiência de estar com meus filhos ao meu lado. O esporte, além dos benefícios físicos, traz com ele a parte social, e aprendemos muito com isso. Participo do evento desde 2013, sempre trouxe eles comigo e acabaram tomando gosto pelo esporte. Jamais esqueceremos o momento em que cruzamos a linha de chegada juntos", contou o professor de educação física Arthur Pedrosa, de 49 anos, que formou equipe com os filhos Fernando e Daniel, de 14 e 11 anos, respectivamente, e terminaram na terceira colocação.

E esse não foi o único feito espetacular do patriarca da família na etapa. Neste domingo, dia 10, Pedroza ainda cruzou a linha de chegada em primeiro lugar da prova Classic (2,5 km), com Allan do Carmo em segundo e Pedro Henrique Claussen completando o pódio, em chegada emocionante. Claussen foi o vencedor da prova Sprint (1 km), com o baiano também na segunda colocação.

Vivi Jungblut domina o Super Challenge

O segundo dia de programa de provas do Rei e Rainha do Mar – Copacabana 2023 reservou as disputas mais longas no mar. A Super Challenge by Yopp testou a resistência dos atletas em um percurso total de 10 km, e quem sobrou entre as mulheres foi Vivi Jungblut. A gaúcha representante do Brasil na Olimpíada Tóquio 2020 não deu chances para as adversárias e completou o trajeto em pouco mais de duas horas. Georgia Firpo terminou em segunda, enquanto Carmen Barone foi a terceira. “Eu amo estar nesse ambiente, com esse astral incrível. Nadei com sorriso no rosto, e fechei muito bem meu ano”, celebrou a atleta olímpica.

No desafio entre os homens, uma prova de quem luta sempre alcança, como diz o dito popular. Participante de todas as etapas do evento em Copacabana, desde 2009, Luiz Felipe Lebeis imprimiu um ritmo forte e sagrou-se campeão da Super Challenge by Yopp. "Sou nascido e criado aqui em Copacabana, busquei por muito tempo essa conquista. Finalmente chegou o dia", vibrou o nadador de 29 anos, que teve a companhia de Carlos Cabral e Tomas Pereira no pódio, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Em outra prova desafiadora, a Challenge (5 km), Betina Lorscheitter e Victor Hugo Colonese levaram a melhor. Ambos precisaram de pouco mais de uma hora para contornar as boias do circuito até o triunfo. No feminino, Isabela Amorim foi a segunda colocada e Ana Beatriz Rosa a terceira. Entre os homens, Arthur da Silva Ferreira e João Pedro Farias completaram os três primeiros, respectivamente.