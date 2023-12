Cristiano Ronaldo fez sucesso por onde passou na carreira - Sebastien Bozon/AFP

Publicado 11/12/2023 15:05

Se no campo Cristiano Ronaldo rivalizou com Messi ao longo da carreira, nas buscas pela internet ele é soberano. O Google divulgou que o craque português é o atleta mais procurado durante os 25 anos da ferramenta de pesquisas.

"Entre os atletas mais pesquisados surge uma das grandes figuras de Portugal, reconhecida não só no país, mas também por este mundo fora: Cristiano Ronaldo. Cristiano foi o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos globalmente, o que equivale a mais um título para a sua extensa lista de conquistas", diz a empresa americana em comunicado.



A retrospectiva especial foi feita em celebração dos 25 anos do Google e mostra o tamanho de Cristiano Ronaldo no mundo, mesmo tendo que dividir os holofotes com Messi.



Revelado pelo Sporting, de Portugal, em 2002, o craque português já chamava a atenção e foi contratado na temporada seguinte pelo Manchester United, onde conquistou o primeiro prêmio de melhor do mundo, em 2008.



Mas o sucesso de Cristiano Ronaldo explodiu com o seu acerto com o Real Madrid, em 2009. A partir de então, ele ganhou o status de estrela do futebol mundial, com quatro Ligas dos Campeões e mais quatro vezes eleito o melhor do mundo pelo prêmio Bola de Ouro. Ele ainda passou pela Juventus, antes de chegar ao Al-Nassr.