Erik ten Hag é o treinador do Manchester United - Divulgação/Manchester United

Erik ten Hag é o treinador do Manchester United Divulgação/Manchester United

Publicado 11/12/2023 15:15

Inglaterra - O Manchester United precisa vencer o Bayern de Munique, nesta terça-feira (12), e torcer por um empate entre Copenhague e Galatasaray para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões. Depender de uma combinação de resultados, contudo não assusta o treinador Erik Ten Hag, que prefere manter um discurso otimista em meio a toda a pressão enfrentada pelo clube inglês neste momento.



"O que eu sei é que eu nunca penso no cenário negativo. Nós pensamos positivo, nós sabemos o que fazer, nós temos que vencer para continuar na Liga dos Campeões, é simplesmente isso", comentou o técnico holandês.

"Nós vamos preparar o time como este sentimento, com esta esperança. Nós mostramos, durante as últimas semanas, que podemos fazer o que quisermos quando mostramos nosso melhor", completou.



O United chega à última rodada da fase de grupos do torneio europeu na última colocação do Grupo A, com quatro pontos, um a menos que Copenhague e Galatasaray, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O líder Bayern, já classificado e com o primeiro lugar garantido, tem 13.

Se vencer o time bávaro, em duelo marcado para as 17h (de Brasília), no Old Trafford, o time de Ten Hag chegará aos sete pontos e precisará que o time dinamarquês e a equipe turca empatem, pois, neste caso, ambas ficariam com seis pontos.



Depois do frustrante empate por 3 a 3 com o Galatasaray, na penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e do 1 a 1 com o Newcastle, o Manchester United deu sinais de vida ao vencer o Chelsea por 2 a 1, mas perdeu o jogo seguinte, sábado, por sonoros 3 a 0 aplicados Bournemouth, 14º colocado do Campeonato Inglês.

"A responsabilidade é, primeiramente e acima de tudo, dos jogadores. OS jogadores sabem disso muito bem e estamos firmemente fechados com o treinador", disse o meio-campista Scott McTominay, referindo-se as especulações sobre uma crise no vestiário.



Ten Hag tem o zagueiro Victor Lindelof como dúvida para o duelo decisivo desta terça.

"Neste momento, não tenho certeza sobre todos que estarão disponíveis para amanhã, mas a questão é Victor Lindelof, se ele conseguirá ou não. Teremos que ver amanhã", explicou o treinador, que não contou com Martial e Rashford no treinamento desta segunda. A dupla deve, portanto, ser desfalque.