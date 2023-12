Umut Meler está internado em um hospital na Turquia - Reprodução / Internet

Umut Meler está internado em um hospital na TurquiaReprodução / Internet

Publicado 12/12/2023 11:09 | Atualizado 12/12/2023 11:34

De acordo com o juiz, ele sofreu ameaças de morte por parte do dirigente. Outros dois suspeitos envolvidos no incidente também foram detidos.

Umut Meler está internado em um hospital na Turquia e, nesta terça, recebeu a visita do Ministro do Interior Ali Yerlikaya. O árbitro também conversou por telefone com o presidente do país, Tayyip Erdogan, que lhe deu palavras de apoio.

Após a agressão, a Federação de Futebol da Turquia anunciou a suspensão de todas as partidas do campeonato local.



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, manifestou-se nas redes sociais e criticou casos de violência contra a arbitragem: "Sem oficiais de partidas, não há futebol. Árbitros, jogadores, torcedores e comissão técnica precisam estar em segurança para aproveitarem o jogo, e peço às autoridades relevantes assegurar que isso seja estritamente implementado e respeitado em todos os níveis.

Entenda o caso

O presidente do Ankaragücü invadiu o gramado após o Rizespor marcar o gol de empate aos 51 do segundo tempo. Ele também se irritou com um possível pênalti não marcado para a equipe logo no lance seguinte. O dirigente foi rapidamente contido após a agressão e separado de Umut Meler.