Mesmo com derrota para o Royal Antwerp, a equipe de Xavi se classificou em primeiro do Grupo H da Liga dos Campeões - Foto: AFP

Publicado 14/12/2023 15:05

O Barcelona perdeu para o Royal Antwerp, por 3 a 2, na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas se classificou em primeiro do Grupo H. O clima no clube, entretanto, não é nada bom. Após o confronto, o treinador Xavi Hernández foi questionado sobre possível interferência do presidente Joan Laporta na lista de jogadores relacionados para a partida, mas minimizou a polêmica.

"A lista é acordada com o Deco (diretor esportivo) e o presidente, estamos em constante comunicação. A última decisão é minha. A lista é decidida por mim, que sou o treinador. Se gera polêmica onde não há. Não faz sentido", declarou Xavi.

Na última terça-feira (12), a imprensa espanhola noticiou que o presidente do clube teria interferido na lista de relacionados para o duelo com o Royal Antwerp. Inicialmente, Xavi teria o desejo de deixar Lewandowski, Gündogan e Ronald Araújo fora da relação, para dar descanso aos atletas. Porém, Joan Laporta teria pedido que o técnico levasse os jogadores de peso para a partida, de acordo com a rádio 'RAC1'.

A lista que foi divulgada na segunda-feira não contava com os três nomes, mas, no dia seguinte, apareceram em uma nova versão. O diretor esportivo, Deco, negou que a direção tenha interferido nas decisões de Xavi, afirmando que a lista não foi acordada com ele e Laporta.

"Ficou decidido que todos viajariam. E se Lewandowski joga, depende do treinador. As listas de relacionados cabem ao treinador, mas nada foi acertado com ele. Através da gestão de esforços isso foi decidido", disse Deco.

Segundo o jornal 'Sport', a comissão técnica mudou de opinião sobre a lista de relacionados por causa da logística - Laporta teria solicitado a mudança, de acordo com a 'RAC1'. O Barcelona decidiu permanecer na Bélgica até a manhã desta quinta-feira, e não retornar logo após a partida. Por isso, os atletas foram relacionados para manter o ritmo de treinamentos com o restante do elenco.