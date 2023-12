Equipe da Red Bull em desafio de pit stop para a Fórmula 1 - Divulgação/RBR

Publicado 14/12/2023 16:49

Inglaterra - A RBR deu mais um passo no treinamento dos mecânicos que executam os seus pit stops nas corridas da Fórmula 1. Recordista na troca de pneus em 2019, com 1s82 no GP do Brasil, a equipe perdeu o posto para a McLaren na última temporada, que anotou 1s80. Com isso, a RBR avançou e decidiu fazer um desafio com seus profissionais em uma câmara escura, completamente sem iluminação, para tentar retornar ao topo.

O desafio também contou com diversos palpites dos membros da equipe. Max Verstappen, atual tricampeão mundial, afirmou que os responsáveis executariam tarefa em 6s69. Em um primeiro momentos, eles tiveram seus capacetes cobertos por uma fita preta, que não os deixava enxergar.

Nas primeiras tentativas, eles estranharam as condições e fizeram tempos mais altos. No entanto depois de pegarem o jeito ainda com os capacetes especiais, foram evoluindo na câmara escura até registrarem a marca de 2s84.