Marinho atuou pelo Flamengo entre 2022 e 2023 - GIL GOMES/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/12/2023 11:24

Ex-jogador do Flamengo, o atacante Marinho admitiu que cometeu erros que resultaram na sua passagem abaixo do esperado no Rubro-Negro. Em entrevista ao podcast "Denilson Show", o jogador, que atualmente defende o Fortaleza, revelou que criou uma expectativa muito grande sobre si, e que isso foi um dos motivos para seu desempenho decepcionante no clube da Gávea.

"Criou uma expectativa muito grande por querer levar o Marinho do Santos para o Flamengo. Expectativa minha. Falei: 'Tenho que chegar lá e ser o Marinho do Santos'. Só que ciclos se encerram, quando saí do Santos era para fechar ali, o Marinho do Flamengo tem que ser outro. Talvez eu queria isso, ser o mesmo, mini míssil... Fazia gol e eu mesmo preparava a minha jogada. E eu errei nisso, criei uma expectativa muito grande em cima de mim mesmo. Era para o Marinho ter fechado um ciclo no Santos e começado um novo no Flamengo, sendo diferente", refletiu o atacante.

Marinho, entretanto, não se arrepende de ter defendido a camisa do Flamengo. O atacante afirmou que o Rubro-Negro é o maior clube do Brasil e revelou que realizou o sonho do pai ao atuar pelo clube.

"Era um sonho que eu queria realizar do meu pai, da minha família. Meu pai falou, antes de partir, que queria me ver vestindo a camisa do Flamengo. Então por mais que o Marinho não conseguiu ser aquele cara que eu esperei de mim, consegui vencer no clube. Consegui ser campeão, muita gente fala: "Ah, não jogou muito". Eu fiz gol na semifinal da Libertadores que a gente ganhou, joguei Copa do Brasil também, entrei em alguns jogos...", afirmou Marinho.

"Sei que contribuí nos minutos que tive em campo. No maior clube do Brasil eu consegui jogar, ser campeão, fiz gols, dei assistências também. Eu não saio só como um cara que passou. Passei não rendendo aquilo que eu esperava, mas conquistando títulos importantes que eu sonhava", complementou.

Marinho chegou no Flamengo em 2022, após uma excelente passagem pelo Santos, onde foi, inclusive, vencedor do prêmio "Rei da América". O atacante fez 60 jogos, marcou seis gols, deu nove assistências e ganhou dois títulos pelo Rubro-Negro: uma Conmebol Libertadores e uma Copa do Brasil.