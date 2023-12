Manchester City empatou com o Crystal Palace na sua última partida antes do Mundial de Clubes - Paul Ellis / AFP

Publicado 16/12/2023 14:10

Em sua última partida antes da disputa do Mundial de Clubes, o Manchester City empatou com o Crystal Palace neste sábado (16), pela 17ª rodada da Premier League. Grealish e Lewis marcaram os gols do atual vencedor da Liga dos Campeões, enquanto Mateta e Olise fizeram os tentos do clube pertencente a John Textor, que também é dono do Botafogo.

O primeiro gol da partida foi do Manchester City, aos 23 minutos do primeiro. Phil Foden acertou um belo passe enfiado para o camisa 10 dos "Citizens", quefinaliza no canto esquerdo do goleiro Henderson e inaugura o placar.

O Manchester City ampliou a diferença aos oito minutos do segundo tempo. O jovem volante Lewis, de 19 anos, aproveita a bola viva dentro da área e chuta forte para o gol do Crystal Palace, balançando as redes pela primeira vez na Premier League.

O Crystal Palace descontou o placar aos 30 minutos, com o atacante Mateta. O francês recebeu um cruzamento rasteiro de Schlupp e, sem goleiro, balançou as redes do Etihad Stadium.

O time de John Textor continuou pressionando o Manchester City e, aos 47 minutos, Mateta foi derrubado na área após entrada de Foden, e o juiz assinalou o pênalti. Na cobrança, Olise bateu o pênalti no canto direito do goleiro Ederson e deu números finais ao jogo.

A estreia dos Citizens no Mundial de Clubes acontece na próxima terça-feira (19), às 15h, quando o clube inglês vai até o King Abdullah Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita, enfrentar o Urawa Red Diamonds, do Japão. Caso o City vença os japoneses e o Fluminense vença o Al-Ahly, na segunda (18), as equipes comandadas por Guardiola e Fernando Diniz se enfrentarão na grande final da competição.