Publicado 20/12/2023 16:32

Espanha - O zagueiro/lateral-direito Alaba passou por cirurgia nesta quarta-feira após romper o ligamento colateral do joelho esquerdo e não atua mais na temporada. Com recuperação prevista por até 10 meses, retornará quase no fim de 2024. Sem o brasileiro Éder Militão por problema semelhante, e com Carvajal também machucado, o técnico Carlo Ancelotti admitiu que o Real Madrid deve buscar um atleta para a defesa.

O Real Madrid soltou um boletim médico para confirmar que deu tudo certo na cirurgia de Alaba realizada na manhã desta quinta-feira, sob supervisão dos médicos do clube, e que ele "inicia a recuperação em breve."

Nesta quinta-feira o Real Madrid enfrenta o Alavés com os desfalques de Güler, Vinicius Júnior, Camavinga, Courtois, Eder Militão, Alaba, Mendy e Carvajal. O técnico Carlo Ancelotti selecionou 20 jogadores para a partida, entre eles os jovens Vinicius Tobias, brasileiro de 19 anos, e Raúl Asencio, de 20, ambos para a defesa.

Rüdiger deve formar a defesa ao lado de Lucas Vázquez, enquanto Ancelotti aguarda reforços e já estuda improvisos no setor. "Tchouameni não gosta de jogar de zagueiro, assim como Camavinga não gosta de jogar de lateral-esquerdo, mas jogará se for preciso", admitiu o técnico, por causa dos tantos problemas clínicos no reduzido elenco.

Como a janela só abre em janeiro, o treinador conversa com a diretoria com calma para buscar peças de reposição certeiras. "Temos tempo, até 31 de janeiro. E se houver a chance de contratar um bom jogador para a defesa do Real Madrid que venha para ajudar nesta temporada, faremos acontecer."