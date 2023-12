Jack Grealish em ação durante o jogo entre Manchester City e Urawa Reds - Foto: AFP

Jack Grealish em ação durante o jogo entre Manchester City e Urawa Reds Foto: AFP

Publicado 20/12/2023 15:20

Arábia Saudita - O atacante Jack Grealish, do Manchester City, quer conquistar o Mundial de Clubes. Em entrevista ao site oficial da Fifa, publicada nesta quarta-feira, 20, o jogador comentou a sensação que teria com o título e destacou que o grupo foi a Jidá para ser campeão.

"Seria inacreditável (ser campeão do Mundial de Clubes). Isto é o que queremos. É para isso que viemos aqui. O técnico também deixou isso claro. Tomara que possamos vencer", disse Grealish.

Para chegar à decisão, o Manchester City bateu o Urawa Reds por 3 a 0, em partida válida pela semifinal. Os Citizens dominaram toda a partida, mas só abriram o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, com o gol contra do zagueiro Marius Høibråten. Na etapa complementar, Kovacic e Bernardo Silva fecharam a conta.

"Acho que poderíamos ter jogado melhor no primeiro tempo. Tivemos muita sorte com o gol contra. Tivemos muita bola, mas não creio que tenhamos ameaçado o gol tanto quanto gostaríamos. Obviamente sabíamos que iríamos dominar o segundo tempo e acho que foi isso que fizemos", contou.

O adversário do City na final será o Fluminense. O time carioca garantiu vaga na grande decisão ao vencer Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Jhon Arias e John Kennedy fizeram os gols da vitória tricolor.

"Assisti um pouco do jogo (contra o Al Ahly). Acho que agora que estamos na final vamos trabalhar muito nos próximos dias. Mas antes do jogo era tudo sobre este jogo. Foi concentração total", afirmou Grealish.

Em tempo: Manchester City e Fluminense medirão forças na sexta-feira, às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City Stadium. O vencedor do confronto erguerá a taça de campeão do Mundial de Clubes.