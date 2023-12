Alaba passa por operação no joelho esquerdo e está fora da temporada - Divulgação/Real Madrid

Publicado 20/12/2023 14:49 | Atualizado 20/12/2023 14:55

Espanha - O zagueiro David Alaba, do Real Madrid, foi operado na manhã desta quarta-feira, na capital espanhola. O defensor sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo (17).



Em nota, os Merengues informaram que o procedimento ocorreu bem e o atleta iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias. O prazo de recuperação médio para esse tipo de lesão é de 6 a 8 meses, sendo assim, o atleta não atua mais na temporada 2023/24.



A zaga tem sido uma grande dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti. O brasileiro Éder Militão também se recupera da mesma lesão sofrida por Alaba e também está fora da temporada. Logo, o treinador conta apenas com Rüdiger e Nacho para a posição que deve ser reforçada na próxima janela de transferências.

Um dos titulares absolutos do Real Madrid, David Alaba está na sua terceira temporada no clube espanhol. Pelos Merengues ele soma 102 partidas com seis gols marcados e nove assistências.