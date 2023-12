Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado na vitória sobre o Almería - Foto: Josep LAGO / AFP

Publicado 20/12/2023 17:06

Espanha - O Barcelona sofreu diante do lanterna do Campeonato Espanhol, mas conseguiu conquistar os três pontos. Nesta quarta-feira, 20, o time catalão venceu o Almería por 3 a 2 no Estadi Olímpic Lluís Companys, em partida válida pela 18ª rodada da competição.

Raphinha abriu o placar para o Barça aos 31 minutos do primeiro tempo, mas Léo Baptistão deixou tudo igual no marcador aos 41. Já no segundo tempo, aos 15 minutos, Sergi Roberto voltou a colocar o Barcelona em vantagem. Entretanto, aos 26, Edgar González aproveitou um vacilo dos catalães para empatar novamente o confronto.

Foi somente na reta final de partida que o Barcelona assegurou a vitória. Sergi Roberto apareceu novamente, dessa vez aos 38 minutos, para marcar e dar números finais ao jogo.

Com o resultado, o Barça chegou aos 38 pontos e se manteve na terceira colocação do Campeonato Espanhol. A distância para o líder, Girona, que ainda jogará na rodada, é de seis pontos.