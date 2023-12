Previsões para o Esporte em 2024 - Reprodução

Previsões para o Esporte em 2024

Publicado 29/12/2023 10:00

Rio - 2023 foi um ano recheado de emoções. O Fluminense sagrou-se bicampeão carioca com uma goleada sobre o rival Flamengo e ainda conquistou o inédito título da Libertadores. Já o Rubro-Negro passou não conquistou um título sequer. O Botafogo, por sua vez, chegou muito perto do tri Brasileiro, mas teve uma enorme queda de produção e desperdiçou a oportunidade de ouro. O Vasco, por fim, brigou contra o rebaixamento, mas garantiu a permanência graças a arrancada que deu no segundo turno.

Após esse mix de sentimentos entre os torcedores, as atenções se voltam para o ano de 2024. Pensando nisso, a reportagem do jornal O Dia conversou com a taróloga Mística Rodrigues, que trouxe algumas previsões do mundo do futebol para a próxima temporada.

FLUMINENSE

"Tudo vai depender das contratações para a elaboração do novo time. Vejo uma mexida em relação à equipe. O técnico tem muita força e determinação e vai fazer de tudo para 2024 ser um bom ano para o time. Mas vai enfrentar algumas dificuldades sobre divergências de opiniões. É necessário muito equilíbrio e garra para mais títulos".

FLAMENGO

"Em 2024, o Flamengo começará mto bem. O Tite vai reconstruir o time, trabalhar mto em equipe. Vejo outros jogadores para o reforço do time. A estrela do jogador Pedro brilha muito. Apostem nele! Flamengo tem que ter reconstrução, renovação. E o Tite está com sede de títulos. No entanto, terá que lidar muito bem com o ego de alguns jogadores para não prejudicar o time".

BOTAFOGO

"Mostra uma energia de tristeza, talvez por conta do ocorrido deste ano. Mas eles virão pra cima, com determinação. Porém, título, não sinto no momento".

VASCO

"Vasco vai viver em corda bamba no ano de 2024. Trabalho mto grande pela frente para se estruturarem novamente".

JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS

"Brasil trará sim algumas medalhas, com certeza. Vejo um desempenho levemente melhor que a Olimpíada de Tóquio. O evento será muito bem realizado. Sinto uma vibração muito positiva sobre as Olimpíadas!".

CARLO ANCELOTTI NA SELEÇÃO?

"Não é possível cravar que ele virá. A seleção precisa de reestruturação. Enquanto não possuírem espírito de equipe, nada irá fluir. Precisa de uma grande varredura".

NEYMAR

"Neymar podemos dizer que 2024 não será um ano atrativo. Haverá muita polêmica sobre ele".