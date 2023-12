Renato Gaúcho orienta o time durante jogo do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Renato Gaúcho orienta o time durante jogo do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 30/12/2023 12:26

Porto Alegre - Neste sábado, 30, o Grêmio oficializou a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho. O acerto ocorreu neste fim de semana, e o novo vínculo do treinador com o clube é válido até o fim de 2024. Os auxiliares Alexandre Mendes, Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli também continuarão no Tricolor.

Em 2023, Renato conduziu o Grêmio ao tetra da Recopa Gaúcha e também ao hexa do Campeonato Gaúcho. Além disso, levou o time à semifinal da Copa do Brasil e ficou com o vice-campeonato do Brasileirão - vale lembrar que o Tricolor Gaúcho disputou a Série B em 2022.

RENOVADO Ídolo do campo à casamata, ele foi personagem de muitas das nossas principais conquistas. Sob seu comando, nunca terminamos um Brasileirão fora da disputa da Libertadores - e lá estaremos, juntos novamente. Com Portaluppi mais uma vez, prontos para fazer história! pic.twitter.com/FQPrqFodZh — Grêmio FBPA (@Gremio) December 30, 2023

Renato é um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Como técnico, ele já conquistou Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020 e 2023) e Recopa Gaúcha (2019 e 2023). Ele, aliás, é o treinador que mais esteve à frente da equipe, com 483 jogos em quatro passagens.

O elenco do Grêmio se reapresentará no dia 8 de janeiro. O Tricolor Gaúcho terá pela frente em 2024 as seguintes competições: Campeonato Gaúcho; Recopa Gaúcha; Libertadores; Campeonato Brasileiro; e Copa do Brasil.