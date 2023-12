Taça Supercopa do Brasil - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 23/12/2023 12:40

São Paulo - Finalistas da Supercopa do Brasil de 2024, Palmeiras e São Paulo desejam que a partida valendo a taça aconteça no Maracanã. O jogo, que irá acontecer no dia 3 de fevereiro, ainda não tem local definido. As informações são do portal "GE".

O desejo da diretoria dos dois clubes é para que a partida tenha 50% dos ingressos destinados para ambas as torcidas, o que não é permitido em São Paulo, e ocorra em uma cidade próxima, no caso do Rio de Janeiro.

A Cidade Maravilhosa facilitaria a logística dos dois clubes com o Campeonato Paulista em andamento e também permitiria um deslocamento mais fácil para os torcedores dos dois clubes de São Paulo.