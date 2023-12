Son e Richarlison marcaram para o Tottenham - AFP

Publicado 23/12/2023 13:53

Inglaterra - Em boa fase após realizar sua operação no púbis, o atacante Richarlison, de 26 anos, voltou a marcar pelo Tottenham. O brasileiro fez um dos gols da vitória do clube inglês contra o Everton por 2 a 1, em partida válida pela 18ª rodada da Premier League. Foi a terceira vitória seguida do Tottenham e a terceira em que o brasileiro marcou.

O Tottenham começou muito bem e praticamente decidiu o jogo em pouco mais de 15 minutos. Richarlison abriu o placar após jogada de Johnson. O brasileiro apareceu bem e concluiu para o fundo das redes aos oito minutos. Depois foi a vez de Son aparecer para colocar a bola no fundo das redes após nova jogada de Johnson.

Em vantagem, o Tottenham reduziu o seu ímpeto e permitiu que André Gomes diminuísse para o Everton. Porém, apesar das tentativas do clube de Liverpool, os Spurs conseguiram manter o placar e conquistar mais três pontos.

Com o resultado, o Tottenham ultrapassou o Manchester City, que por ter disputado o Mundial de Clubes, tem um jogo a menos, e agora ocupa a quarta colocação. O Everton está 16º lugar. Na próxima rodada, a equipe de Richarlison encara o Brighton, fora de casa, nesta quinta. Já o clube de Liverpool recebe o City, na próxima quarta-feira.