Elenco do Cruzeiro-AL a caminho da Copa São Paulo de Futebol Júnior - Alexsander Smith/Cruzeiro-AL

Publicado 31/12/2023 19:24

Maceió - Em mais uma das grandes histórias de superação de pequenos clubes participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cruzeiro-AL ganhou destaque com uma rifa que promoveu para conseguir levar a delegação para o torneio, que terá início no dia 2/1. Cada bilhete custava apenas 10 centavos.

O prêmio ficou definido em R$ 10 mil pela diretoria do clube, que realizará o sorteio assim que todos os números forem vendidos. Presidente do Cruzeiro-AL, Nathanael Paulino agradeceu a participação e apoio para que os jovens conseguissem viajar.

"Queremos agradecer a todos que contribuíram na rifa do Estrelado. Agradecemos também à Federação Alagoana de Futebol e todos os nossos patrocinadores pelo apoio inestimável ao nosso clube. A rifa continua, e o sorteio se dará ao concluir a venda de todas as cotas. Juntos, construímos um futuro brilhante para o Cruzeiro Alagoano. Sendo assim, o Cruzeiro irá marcar presença em mais uma edição da maior competição de base do mundo. O Estrelado irá representar mais uma vez, não só Arapiraca, mas sim Alagoas nesta grande competição", disse.

O Cruzeiro-AL viajou de ônibus de Arapiraca para Itaquaquecetuba, interior de São Paulo, percorrendo uma distância de 1841 km. A equipe estreia no Grupo 23 da Copinha contra o Sport Recife, na quarta-feira (2), às 13h15. O grupo também conta com Santo André e Aster-ES.