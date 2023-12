Kyllian Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024 - AFP

Publicado 31/12/2023 16:23

Espanha - A novela envolvendo o craque Kylian Mbappé e o Real Madrid deve ganhar novos capítulos em breve. O clube merengue dará um ultimato nas negociações com o jogador do PSG, que tem contrato até junho de 2024, para sequer abrir possibilidades de uma renovação com os franceses ao fim da atual temporada do futebol europeu.

A partir desta segunda-feira, primeiro dia de 2024, Mbappé poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe já que entrará nos últimos seis meses de vínculo. Como acordado no primeiro semestre deste ano, a equipe espanhola retornará para fechar ou então desistir do atacante. As informações foram publicadas pela imprensa europeia nos jornais Marca, L'Équipe e The Athletic.

Esta será a última cartada do Real nas conversas, que já acontecem desde 2022. No início, Mbappé chegou a dar sinal verde ao clube espanhol, esticou as conversas, mas renovou com o PSG por mais uma temporada e frustrou os planos no Bernabéu.

Apesar disso, o Real Madrid não irá aumentar as cifras para convencer o astro da seleção francesa, de 25 anos. A proposta seguirá sendo de 26 milhões de euros (R$ 140 milhões) líquidos por temporada, mais 130 milhões de euros (R$ 698 milhões) por bônus de assinatura do contrato.

Por outro lado, a diretoria do PSG segue confiante em uma nova assinatura de contrato com o principal jogador do clube. Desde seu afastamento, no início de 2023, em meio às conversas com o Real, a relação com a cúpula do clube parisiense melhorou bastante e o projeto esportivo de Luis Enrique, técnico, também pesa para as partes se inclinarem a um novo contrato.