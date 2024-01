Souza foi anunciado como novo reforço do Istambul Basaksehir - Divulgação / Istambul Basaksehir

Publicado 01/01/2024 15:45

Cotado como possível reforço do Vasco para a próxima temporada, o volante Souza foi anunciado como novo reforço do Istambul Basaksehir, da Turquia, nesta segunda-feira (1). O jogador de 34 anos assinou um contrato válido por um ano e meio, até o final da temporada 2024/25.O último clube de Souza foi o Beijing Guoan, da China, onde ele atuou entre abril e agosto do ano passado. Entretanto, passou por uma cirurgia no menisco e usou as instalações do departamento médico do Vasco para sua recuperação.