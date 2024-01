Caio Couto é o técnico do time sub-20 do Fluminense - Foto: Leonardo Brasil/FFC

Caio Couto é o técnico do time sub-20 do FluminenseFoto: Leonardo Brasil/FFC

Publicado 01/01/2024 18:48

São Carlos - Nesta quarta-feira, 3, começa a trajetória do Fluminense em busca do hexa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor enfrentará o São Raimundo-RR no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, às 15h15, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 13 da competição. Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Caio Couto destacou que já encara a partida de estreia como uma decisão.

"Temos que encarar a Copinha jogo a jogo. A partir de boas atuações e resultados positivos, teremos a certeza de que estamos no caminho certo e vamos crescer na competição. É fundamental enxergar a estreia como primeira decisão, o que requer máxima concentração e foco, para que se consiga um bom desempenho", disse Caio Couto.

"O Fluminense, como grande clube e formador de talentos, pensa sempre em títulos. Mas é preciso ser inteligente e viver passo a passo. Temos os pés no chão e, primeiramente, vamos em busca da classificação para a segunda fase. Depois, estudando os adversários e buscando as melhores estratégias, evoluiremos jogo a jogo", completou.

Além do São Raimundo, o Fluminense enfrentará o Lagarto-SE e o São Carlense-SP na fase de grupos da Copinha. Caio Couto falou sobre as equipes e pregou respeito à elas.



"São Raimundo-RR e Lagarto-SE são equipes tradicionais de seus Estados, inclusive com participação na Copa do Brasil Sub-20. Têm nosso total respeito. Nosso último adversário, o São Carlense-SP, conta com um projeto muito qualificado e faz um excelente trabalho. Será, certamente, outro grande rival. Sabemos que devemos dar nosso melhor em todos os confrontos", afirmou o treinador.