Salah marcou o primeiro e o último gol do jogo entre Liverpool e Newcastle - Foto: PETER POWELL / AFP

Salah marcou o primeiro e o último gol do jogo entre Liverpool e NewcastleFoto: PETER POWELL / AFP

Publicado 01/01/2024 19:13

Inglaterra - Nesta segunda-feira, 1, o Liverpool venceu o Newcastle por 4 a 2 em Anfield, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Todos os gols da noite foram marcados na etapa complementar. Salah (2), Curtis Jones e Gakpo fizeram pelo lado dos Reds. Já Isak e Botman marcaram os tentos dos Magpies.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 45 pontos e segue na liderança da Premier League. A distância para o Aston Villa, segundo colocado, é de três pontos. Já o Newcastle tem 29 e aparece na nona colocação.

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o Arsenal. Já o Newcastle terá pela frente o clássico com o Sunderland, às 9h45 (de Brasília) do próximo sábado. Ambos os jogos são válidos pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.