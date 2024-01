Lucas Beraldo se profissionalizou no São Paulo - Divulgação/São Paulo

Publicado 01/01/2024 17:23

França - O zagueiro Lucas Beraldo, de 20 anos, não escondeu a felicidade com a chegada ao Paris Saint-Germain. Em entrevista ao site oficial do clube, o brasileiro exaltou o PSG e destacou a importância da transferência para o clube francês.

"Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain. Este é um passo importante na minha carreira, que me ajudará a progredir. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros e dar os primeiros passos com esta camisa", disse Beraldo.

O PSG oficializou a contratação do brasileiro nesta segunda-feira, 1. O clube francês desembolsou 20 milhões de euros (quase R$ 107 milhões na cotação atual) para contratar o defensor de 20 anos, que assinou contrato válido por cinco temporadas com os parisienses.

O clube francês já havia negociações com o São Paulo e com Beraldo desde a última temporada e apenas aguardava a abertura da janela de transferências para oficializar a contratação do zagueiro. O jogador vestirá a camisa 35 do Paris Saint-Germain.

Beraldo estreou pela equipe profissional do São Paulo em 2022 e, na última temporada, tornou-se um dos principais nomes do time que conquistou a primeira Copa do Brasil da história do clube. O zagueiro deixa o Tricolor Paulista com 52 jogos disputados e um gol marcado.