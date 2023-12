Liam Alves, filho de Marcelo, se emocionou ao conhecer Neymar - Reprodução

Liam Alves, filho de Marcelo, se emocionou ao conhecer NeymarReprodução

Publicado 31/12/2023 15:45

Rio - Filho mais novo do lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, Liam Alves viveu um momento inesquecível no último sábado (30). Fã de Neymar, o garoto de oito anos se encontrou com o atacante pela primeira vez e, mesmo sendo filho de um craque, não segurou a emoção.

“Você é meu ídolo!”, afirmou o garoto, em prantos, ao encontrar o camisa 10.

Durante o encontro, Liam usava uma camisa de Neymar do Al-Hilal. O jovem, que joga no sub-8 do futsal do Flu, levou uma chuteira para ser autografada pelo atacante.