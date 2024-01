Ramon Menezes é o treinador da seleção olímpica - Joilson Marconne / CBF

Publicado 07/01/2024 13:16

O treinador da Seleção olímpica, Ramon Menezes, compareceu ao velório de Zagallo na sede da CBF neste domingo (7). O técnico enalteceu a trajetória do Velho Lobo, afirmando que ele é uma referência daquilo que é servir à seleção brasileira em todos os âmbitos.

"Eu não tive a privilégio de trabalhar com ele enquanto atleta, mas o Zagallo é referência daquilo que é servir e vestir à seleção brasileira, enquanto jogador e treinador. Zagallo é transmissão de uma vontade, de um querer vencer impressionante que contagia todos nós. Então todas as homenagens para ele são válidas, pois se trata de um cara fantástico, que ganhou muito e é muito importante para o futebol brasileiro", iniciou Ramon Menezes.

Ramon Menezes irá comandar a seleção na disputa do pré-olímpico, que acontecerá na Venezuela, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. O treinador afirmou que Zagallo será a referência na busca pelo título e também projetou como será a competição.

"A referência é Zagallo. Trabalhar muito como sempre", garantiu Ramon.

"Uma responsabilidade muito grande. O Brasil é bicampeão olímpico. Entretanto, nas duas edições do Pré-Olímpico, não conseguiu sair como campeão. Então a gente sabe da nossa responsabilidade, a mesma que nos trouxe até aqui, e fico muito feliz de ter essa oportunidade. A apresentação é amanhã e vamos trabalhar muito para ter um grande resultado", complementou.

A seleção pré-olímpica teve sete nomes cortados desde a convocação inicial até a final, enviada na última sexta-feira: Andrew (Gil Vicente), Luan Cândido (Red Bull Bragantino), Vinicius Tobias (Real Madrid), Patryck (São Paulo), Kaiky Fernandes (Almería), Robert Renan (Internacional) e Danilo (Nottingham Forest) saíram da relação e deram lugar a Kaique (Palmeiras), Khellven (CSKA Moscou), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Rikelme (Cuiabá), Luan Patrick (Athletico-PR), Bruno Gomes (Coritiba) e Maurício (Internacional).

Ramon Menezes, entretanto, não problematizou sobre o assunto, afirmando que sabia que isso seria o problema e que, apesar disso, a seleção pré-olímpica venceu duas competições no ano passado.

"Eu sempre digo que eu não sou de ficar reclamando. Desde 2022, quando eu tive a oportunidade de estar na CBF, eu sempre soube disso, por não ser Data-Fifa. Nós sempre tivemos esse problema. Só temos que agradecer ao ano de 2023 que, apesar desses problemas, conseguimos ganhar duas competições. Isso mostra a força do nosso trabalho, da nossa geração, de jogadores muito promissores, com alguns, inclusive, participando da seleção principal", concluiu o treinador.

A Seleção estreia no pré-olímpico no dia 23, quando enfrentará a Bolívia, às 17h, no Estádio Brigido Itiarte, onde acontecerão todos os jogos do Brasil na primeira fase.

* Colaborou o estagiário João Pedro Cupello *