Dorival - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 07/01/2024 11:36

Rio - Dorival Júnior está perto de se tornar o novo técnico da seleção brasileira. Isso porque a CBF deve fazer o convite nas próximas horas, e o treinador irá aceitar. A informação é do jornalista André Hernan, do "Uol".

Atualmente, Dorival Júnior é técnico do São Paulo. Ele chegou ao Tricolor Paulista em abril de 2023 e conduziu o time ao inédito título da Copa do Brasil.



Em 2022, comandou o Flamengo entre junho e o fim daquele ano. Apesar do curto período tempo, marcou o nome na história do clube ao sagrar-se campeão da Libertadores e da Copa do Brasil daquela temporada.

Ainda segundo a reportagem, o sentimento nos bastidores do São Paulo desde sábado era de que o convite seria feito a qualquer momento. Neste domingo, o clima é de que será inevitável perder Dorival Júnior.