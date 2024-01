Everton Ribeiro é reforço do Bahia - Foto: Divulgação/Bahia

Publicado 07/01/2024 11:53

Salvador - Everton Ribeiro desembarcou em Salvador na manhã deste domingo, 7, e foi recebido com muita festa pelos torcedores do Bahia que estavam no aeroporto. Ainda hoje, o meio-campista será apresentado como atleta do Esquadrão de Aço. Abaixo, confira a festa dos tricolores:

"Fala, nação tricolor. Já estou na área, bora agora para a (Arena) Fonte Nova. Vai ser lindo. Muito obrigado por essa recepção. Estou muito empolgado. Bora, 'Bahêa'!", disse Everton Ribeiro.

O HOMEM CHEGOU! @evertonri desembarcou em meio à multidão tricolor no aeroporto e mandou recado pra torcida. Logo mais tem a coletiva! #PaixãoQueVibra #BBMP pic.twitter.com/sPwrOyq9MT — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 7, 2024