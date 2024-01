Jhon Arias - Giuseppe CACACE/AFP

Publicado 10/01/2024 12:42

Rio - Além de avaliar os goleiros , o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) fez uma lista com os dez jogadores mais valiosos da atualidade, que atuam fora do futebol europeu. Um jogador do Fluminense e um do Flamengo entraram na lista.

Jhon Arias, do Fluminense, de 26 anos, é o segundo jogador com maior valor de mercado, fora da Europa, de acordo com o estudo. O colombiano estaria avaliado em 28,2 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões). À frente de Arias está apenas o belga Yannick Carrasco, de 30 anos, do Al Shabab, da Arábia Saudita, avaliado em 31,2 milhões de euros (algo em torno de R$ 167,12 milhões).

Segundo representante do futebol carioca na lista, o atacante do Flamengo, Everton Cebolinha, de 27 anos, aparece em nono lugar. O jogador teria valor de mercado de 15,6 milhões de euros (cerca de R$ 83,56 milhões).

Outros dois jogadores do futebol brasileiro aparecem na lista. Arthur, do Palmeiras, que está prestes a ser vendido para o Zenit, da Rússia, está avaliado em 16,2 milhões de euros (cerca de R$ 86,78 milhões). Além do jogador, de 25 anos, Maurício, de 22 anos, do Internacional, aparece com a avaliação de 20,8 milhões de euros (algo em torno de R$ 111,42 milhões).