Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo São Paulo - Mauro Pimentel/AFP

Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo São PauloMauro Pimentel/AFP

Publicado 10/01/2024 11:29

"Anunciado" pelo São Paulo como novo treinador da seleção brasileira no domingo (7), Dorival Júnior permanece sem ter o nome confirmado oficialmente pela CBF três dias depois - e sua apresentação, sem data definida. Inicialmente, a intenção da entidade era que ele fosse apresentado nesta quarta-feira (10), mas uma série de compromissos do presidente Ednaldo Rodrigues atrasou o cronograma. Agora, o anúncio oficial deverá ficar para quinta ou até mesmo sexta-feira.

A crise política na CBF é o motivo central desse atraso. Desde segunda-feira, Ednaldo Rodrigues tem se reunido com cartolas da Fifa, da Conmebol, de federações estaduais e de clubes para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, a seleção brasileira precisa esperar.



Outro fator que está adiando o anúncio da apresentação de Dorival Júnior é a dificuldade em encontrar um coordenador técnico. O ex-jogador Filipe Luís era o preferido de Ednaldo, mas ele quer seguir carreira como treinador.



Se não conseguir definir um nome até esta quinta-feira, é provável que mais uma vez um treinador da seleção brasileira seja anunciado sem que se saiba quem fará a interlocução entre ele e o comando da CBF.



Apeado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) no início de dezembro, e reconduzido por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, Ednaldo tenta retomar o apoio político. Na segunda-feira, o presidente da CBF se reuniu com representantes da Fifa e da Conmebol pela manhã.



Na ocasião, ganhou apoio institucional das duas entidades, que garantiram que a confederação não será punida enquanto ele permanecer no cargo como presidente eleito.



No mesmo dia, o dirigente teve reunião de mais de quatro horas com presidentes e representantes de federações. Entre eles estava Gustavo Feijó, ex-presidente da Federação Alagoana e pai do atual mandatário, Felipe Feijó. No passado, Gustavo Feijó rompeu com Ednaldo e teve papel central na tentativa de tirá-lo do poder. Agora, os dois se reaproximaram.



Na terça-feira, Ednaldo Rodrigues se reuniu com representantes dos clubes das Séries A e B. O encontro não teve o ambiente pesado de cobrança visto com as federações, e serviu mais para o dirigente garantir que os clubes não serão afetados pela crise política - e, claro, para as agremiações reforçarem seu entendimento na formação de uma liga.



Com isso, a seleção brasileira finalmente terá seu espaço de discussão nesta quarta-feira. A expectativa é de que Ednaldo Rodrigues formalize a contratação de Dorival ao longo do dia e acelere a definição de seu coordenador.