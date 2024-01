Além do Palace, a empresa de John Textor também tem sob seu comando o Botafogo, o Lyon e o RWD Molenbeek - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2024 11:44

Inglaterra - O grupo comandado por John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo, tem a intenção de vender sua participação no Crystal Palace, da Inglaterra, de acordo com o jornal britânico 'Independent'. O diário indica que a Eagle Football Holdings está em negociações internas há algumas semanas para tratar do assunto, e o mais provável é que se desfaça dos 45% do clube.

Ainda de acordo com o jornal, a decisão final caberá a Textor, presidente do grupo. As conversas ainda estariam em fase inicial, sem negociações em andamento. Entretanto, a empresa já teria feito algumas sondagens - e a intenção dos possíveis compradores seria viabiliazar o negócio somente se fosse possível assumir o controle majoritário do time inglês.

Porém, para que um novo grupo empresarial passe a ter controle do clube, seria necessário comprar não só a parte da Eagle (45%), mas também pelo menos 10% da parte de Steve Parish, empresário que atualmente toma as decisões sobre o futuro do Crystal Palace.

Parish é visto como uma figura influente no Campeonato Inglês, com peso nas decisões sobre o futuro da liga. Por isso, o jornal destaca que a possível mudança no clube pode influenciar também na competição.