Neymar sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior, em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias - Pablo Porciuncula / AFP

Neymar sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior, em partida contra o Uruguai, pelas EliminatóriasPablo Porciuncula / AFP

Publicado 10/01/2024 10:44

Minas Gerais - Neymar esteve em Belo Horizonte na última terça-feira (9) para uma consulta de pós operatório com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. O craque do Al-Hilal chegou pela manhã, no jatinho particular, que pousou no Aeroporto da Pampulha, e deixou a cidade durante à tarde.





Em novembro, o camisa 10 passou por cirurgia na capital mineira. O procedimento foi conduzido por Lasmar, que também é diretor médico do Atlético-MG. Ele, inclusive, comentou que o atacante não disputará a Copa América 2024

"Não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr risco desnecessários. A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar no início da temporada 2024 na Europa, que é agosto", declarou Rodrigo Lasmar, em entrevista à Rádio 98FM.



Segundo o 'ge', o médico afirmou que recebeu Neymar somente para uma consulta de avaliação com exames de rotina. O planejamento de fisioterapia e de tratamento seguem os mesmos.