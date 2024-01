Ex-Fluminense, Abner Vinícius é o novo reforço do Boavista - Eduardo Neves/Boavista

Publicado 11/01/2024 17:30

Rio - O Boavista acertou a contratação de mais um reforço para o Campeonato Carioca. A bola da vez é o atacante Abner Vinicius, de 20 anos, revelado nas categorias de base do Fluminense e presente no grupo campeão da Libertadores pelo Tricolor. O jogador assinou em definitivo até o fim de 2025.

Nascido no Paraná, Abner ainda conta com passagens por CSA-AL e Volta Redonda, clubes que disputam a Série do Campeonato Brasileiro, em 2023. Vestindo a camisa do Verdão, Abner participará de seu primeiro Cariocão pelos profissionais.

''Estou muito feliz com essa oportunidade. O Boavista é um clube de expressão e estou com grandes expectativas para este Campeonato Carioca. Darei o meu melhor e vamos buscar conquistar os objetivos do clube.'', analisou o atacante.

Abner é o 19º reforço do Boavista para o Campeonato Carioca. A equipe comandada por Filipe Cândido estreia na competição contra o Vasco, na próxima quinta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), em São Januário.