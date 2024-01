Rivaldo era o camisa 10 da seleção brasileira pentacampeã de 2002 - Divulgação

Publicado 11/01/2024 16:01

Camisa 10 da seleção brasileira de 2002, Rivaldo aprovou a chegada de Dorival Júnior no comando da amarelinha, após a saída de Fernando Diniz. Para o ex-jogador, o técnico é o nome certo para treinar o Brasil neste momento.

"O Brasil precisava de um treinador como o Dorival. Ele é o nome certo para o momento, pois pode trazer tranquilidade para os torcedores brasileiros", declarou à plataforma de apostas 'Betfair'.

Rivaldo também falou sobre as expectativas para o futuro. Ele ainda sonha em ver a Seleção jogando como antigamente. "Espero que o Dorival possa fazer um bom trabalho, que possa acalmar tudo que está acontecendo no futebol brasileiro em termos de Seleção. É o sonho de todo treinador assumir a Seleção Brasileira”, comentou.



Além disso, fez questão de elogiar Dorival Júnior. Rivaldo garantiu que o treinador foge do "estilo paizão", e afirmou ter certeza de que ele vai "mudar a postura da Seleção".



O técnico assume o cargo até o fim de 2026. A apresentação oficial será nesta quinta-feira (11), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Pela frente, terá as Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Copa América em junho de 2024 e a Copa do Mundo, na América do Norte, em 2026.